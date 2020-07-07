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ПОЛИТИКА

Резников считает, что встреча "Нормандской четверки" может состояться в августе

Вице-премьер Украины Алексей Резников считает, что встреча "Нормандской четверки" состоится при условии, что Украина и РФ "действительно движутся навстречу".

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Резников: Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу
Резников: Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу
Скриншот: Телеканал ICTV / YouTube

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что следующий саммит лидеров "Нормандской четверки" может состояться в августе 2020 года. Об этом он заявил вечером 6 июля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Встреча лидеров четырех стран нормандского формата, по большому счету, должна состояться, когда станет понятно, что выполнен "Париж" [договоренности, достигнутые на Парижском саммите в декабре 2019 года]. Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу. Я абсолютно не идеализирую наших оппонентов в этом переговорном процессе и прекрасно понимаю, когда они затягивают время, а когда они пытаются чего-то добиться", – сказал Резников.

Война на Донбассе продолжается с апреля 2014 года. Боевые действия ведутся между украинскими Объединенными силами с одной стороны и Россией и пророссийскими боевиками с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.

3 июля 2020 года в Берлине встретились политические советники стран нормандского формата. Переговоры длились 11 часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак потребовал от Украины "разработать и согласовать с Донбассом" десятки законов, а также посетовал, что на встрече не удалось договориться о так называемом особом статусе региона. В Офисе президента Украины по итогам встречи заявили, что Россия "взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии".

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Берлин, Донбасс, переговоры, Алексей Резников, нормандский формат, война на Донбассе
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