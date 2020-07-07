Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали восемь российских оккупантов – штаб ООС

По данным украинской разведки, помимо убитых, еще один боевик на Донбассе получил ранения, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Огонь по вооруженным формированиям РФ Объединенные силы открыли в ответ на обстрел позиций украинских военных Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали восемь российских оккупантов на Донбассе. Об этом 7 июля в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что еще один боевик получил ранения.

Огонь по вооруженным формированиям РФ Объединенные силы открыли в ответ на обстрел позиций украинских военных. При этом огонь по оккупантам велся из разрешенного Минскими соглашениями вооружения.

Также был уничтожен один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки боевиков, которые находились на огневых позициях противника.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.