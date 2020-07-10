На Донбассе на стороне боевиков воевал чилиец, прокуратура открыла дело

Офис генпрокурора Украины зарегистрировал уголовное производство по факту участия гражданина Чили в составе незаконного формирования на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Прокуроры установили, что с 2018 года гражданин Чили участвовал в вооруженном конфликте против Украины в составе незаконных вооруженных формирований России на временно оккупированной территории Донецкой области. В прокуратуре отметили, что иностранец подчинялся так называемому Полку Всевеликого войска Донского, участники которого были подготовлены и переправлены из Ростовской области России.
По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие наемника в вооруженном конфликте с целью изменения государственной границы Украины, которое привело к гибели людей или иным тяжким последствиям, а также участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований и нападение на предприятия или другие учреждения).
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.