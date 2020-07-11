Трамп: Я отправил в Украину огромное количество противотанковых комплексов. Это – против России

Президент США Дональд Трамп заверил, что проводит максимально жесткую политику противодействия России, в том числе оказывая военную помощь Украине.

Трамп: Никто не был жестче с Россией, чем я Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп в интервью The Wahington Post заявил, что оказание военной помощи Украине – часть более широкой политики противостояния России. Фрагменты беседы с Трампом журналист WP Марк Тиссен привел в блоге на сайте газеты.

В частности, Трамп подчеркнул, что "никто не был жестче" в противодействии России, чем он. В качестве примеров он назвал кибератаку на российское "Агентство интернет-исследований" (известно как "фабрика троллей"), "восстановление вооруженных сил США", наращивание нефтедобычи, а также предоставление летального вооружения Украине.

Он сказал, что "направил в Украину огромное количество противотанковых комплексов, направил военную технику". "А [43-й президент США Барак] Обама ничего не послал. Это – против России", – отметил Трамп.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине.

Первую партию Javelin – 37 противотанковых комплексов – и 210 ракет к ним Украина получила в 2018 году.

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что после поставки Javelin в Украину пророссийские боевики на Донбассе сократили использование танков.