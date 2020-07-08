В Палате представителей США предложили увеличить военную помощь Украине в 2021 году

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил выделить в 2021 финансовом году в качестве военной помощи Украине $275 млн, это на $25 млн больше, чем планировалось ранее.

Военный бюджет США на 2021 год еще находится на стадии утверждения в Конгрессе Фото: depositphotos.com

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил увеличить военную помощь Украине в 2021 году на $25 млн.

Проект военного бюджета опубликован на сайте комитета 7 июля. Конгрессмены хотят увеличить помощь Украине до $275 млн.

Документ также требует от министра обороны США информировать Конгресс о любых задержках в выделении помощи.

О решении выделить Украине $250 млн по программе USAI Пентагон объявил в июне.

В рамках пакета помощи на 2021 финансовый год (он начнется в октябре 2020-го) США намерены предоставить Киеву оружие, оборудование, материально-техническую помощь, а также помочь в подготовке военнослужащих.

В проекте бюджета сказано, что $50 млн из $250 млн должны быть потрачены на летальное оружие для Украины.

В целом проект бюджета, предложенный комитетом по ассигнованиям, предусматривает выделение на оборону $694,6 млрд. Это на $1,3 млрд больше, чем в 2020 году, и на $3,7 млрд меньше, чем запрашивал президент США Дональд Трамп, сказано в заявлении комитета.

Ожидается, что комитет рассмотрит проект бюджета на заседании 8 июля.

Палата представителей и Сенат Конгресса представляют свои варианты оборонного бюджета, затем они объединяются согласительной комиссией, после чего обе палаты голосуют за окончательный вариант. Именно его направляют на подпись президенту.

В оборонном бюджете на 2020 год для Украины предусмотрено $300 млн.