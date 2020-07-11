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Трамп признал, что США провели кибератаку на российскую "фабрику троллей"

По словам президента США Дональда Трампа, кибератака на российское "Агентство интернет-исследований" (известно как "фабрика троллей") стала ответом на вмешательство России в американские выборы.

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Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в 2018 году санкционировал кибератаку на российскую компанию "Агентство интернет-исследований", известную как "фабрика троллей". Об этом сообщил в блоге журналист The Washington Post Марк Тиссен, который накануне взял интервью у американского президента.

В частности, Трамп ответил утвердительно на вопрос, отдавал ли он приказ о проведении атаки.

По словам американского президента, операция стала ответом на вмешательство России в выборы американского главы государства в 2016 году, а также промежуточные выборы в Конгресс в 2018-м.

Он также заявил, что его предшественник Барак Обама, зная о российском вмешательстве, ничего не предпринял, так как думал, что на выборах победит бывший госсекретарь, демократ Хиллари Клинтон.

Тиссен напомнил, что WP писала о кибератаке на "фабрику троллей" в 2019 году, однако до этого момента Трамп официально не подтверждал, что отдавал такой приказ. Тогда газета со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщала, что кибератака была проведена в день выборов в Конгресс и была успешной, так как привела к отключению компании от сети интернет.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу

"Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей", связывают с близким к Кремлю предпринимателем Евгением Пригожиным.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 13 гражданам России и трем компаниям, среди которых Пригожин и его "Агентство интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", "Конкорд Кейтеринг". Всем обвиняемым инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов. По данным минюста, агентство покупало пространство на серверах в США и регистрировало сотни аккаунтов в Facebook, Twitter и Instagram, используя при этом украденные или поддельные американские документы, а также фиктивные банковские счета.

Теги: Россия, США, Дональд Трамп, выборы в США, кибератака, Евгений Пригожин, кибербезопасность, фабрика троллей
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