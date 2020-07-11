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Трамп помиловал своего экс-советника Стоуна, осужденного по делу о вмешательстве России в выборы президента США

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун должен был 14 июля явиться в федеральную тюрьму в штате Джорджия для отбывания наказания.

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Трамп назвал Стоуна "жертвой обмана"
Трамп назвал Стоуна "жертвой обмана"
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп 10 июля помиловал своего бывшего советника Роджера Стоуна, осужденного по делу о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Стоун является жертвой обмана [о вмешательстве России в выборы], который левые и их союзники в средствах массовой информации годами продвигали, пытаясь подорвать президентство Трампа. Никакого сговора между кампанией Трампа или администрацией Трампа с Россией не существовало. Этот сговор – не более чем фантазия партийцев, неспособных принять результат выборов 2016 года", – сказано в заявлении.

По мнению Трампа, со Стоуном обошлись "очень несправедливо" и теперь он – свободный человек.

Стоуна задержали в его доме в Форт-Лодердейле 25 января 2019 года. Его обвиняли по семи статьям, в том числе в препятствии правосудию, давлении на свидетелей и даче ложных показаний.

В ноябре 2019 года суд присяжных признал Стоуна виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса. Всего он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения.

В феврале 2020 года суд приговорил его к 40 месяцам лишения свободы. 14 июля он должен был явиться в федеральную тюрьму в штате Джорджия для отбывания наказания.

Теги: США, Дональд Трамп, выборы в США, помилование, Роджер Стоун
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