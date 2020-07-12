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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранения получили трое украинских военных

11 июля представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. После полуночи новых суток они также обстреливали позиции операции Объединенных сил, в том числе, из запрещенного вооружения.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили трех и ранили одного оккупанта
За минувшие сутки украинские военные уничтожили трех и ранили одного оккупанта
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили трое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрел вблизи Водяного, Марьинки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Новотошковского, Майорска и Орехово.

"По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили одного захватчика. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего", – говорится в сообщении.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в частности из запрещенного вооружения. Они обстреливали украинские позиции у Новотошковского, Крымского, хутора Вольный, Авдеевки, Опытного и Марьинки. Без потерь с украинской стороны.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/896706784155272

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, военные, вооружение, разведка, боевики, Марьинка, Авдеевка, Крымское, Опытное, Майорск, Орехово, Водяное, Новотошковское, обстрелы, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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