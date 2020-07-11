Ермак: Украина требует от РФ дать доступ Красному Кресту к лицам, удерживаемым на территории ОРДЛО

Германия и Франция поддерживают предоставление доступа представителям Красного Креста к лицам, которые незаконно удерживаются на не подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В ходе встречи политических советников лидеров государств – участников нормандского формата Украина поставила перед Россией вопрос доступа представителей Красного Креста к лицам, которые незаконно удерживаются на не подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом 10 июля на встрече с журналистами заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает "Укринформ".

"Мы получили все необходимые гарантии и подтверждения с точки зрения Германии и Франции и поставили достаточно жестко этот вопрос перед Россией, потому что они много раз декларировали свободу доступа к лицам, которые незаконно находятся на неподконтрольной территории, представителей Красного Креста", – подчеркнул Ермак.

По его словам, доступ Красного Креста необходим для того, чтобы получить подтверждение информации о нахождении в ОРДЛО того или иного человека и впоследствии забрать его оттуда.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.