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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Грызлов заявил, что позиция Украины в вопросе обмена удерживаемыми лицами "существенно затормозит процесс"

Отказ Киева от диалога с представителями ОРДЛО серьезно тормозит работу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил представитель российской стороны на минских переговорах Борис Грызлов.

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Грызлов считает, что Украина слишком часто меняет своих представителей на переговорах
Грызлов считает, что Украина слишком часто меняет своих представителей на переговорах
Фото: ЕРА

Представитель российской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что украинская делегация 8 июля на переговорах в Минске отказалась от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Грызлова, делегация из Киева в ходе заседания заявила, что она "хочет еще две категории". Российский переговорщик заявил, что такая позиция "существенно затормозит процесс обмена и освобождения".

Он отметил, что изначально этот формат был инициирован украинской делегацией.

Грызлов также посетовал, что отказ Киева от диалога с представителями ОРДЛО серьезно тормозит работу контактной группы. Он выразил недовольство частой сменой состава украинской делегации. Представитель РФ считает, что "путем постоянной перетасовки своих представителей" украинская сторона пытается уйти от предметного обсуждения на площадках подгрупп, что создает "нестабильность и напряженность между Киевом и Донбассом".

В Офисе президента Украины по итогам вчерашних переговоров сообщили, что "Украина в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменных подтверждений от другой стороны".

Кроме того, украинская сторона настояла на немедленном установлении всеобъемлющего режима прекращения огня с учетом ситуации, которая сложилась в результате пожаров в Луганской области, а также предварительно согласовала 13 участков для разминирования.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР". 

В июне Украина привлекла к работе в трехсторонней контактной группе четырех переселенцев: ОРДО представляют донецкие журналисты Гармаш и Денис Казанский, а ОРЛО  юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер. Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, что шесть лет в минских переговорах участвовали только представители "ЛНР" и "ДНР", а Украина хочет привлечь в группу выходцев с Донбасса, которые вынужденно покинули регион после начала военного конфликта. 

Теги: Россия, Украина, Донбасс, переговоры, Борис Грызлов, минские переговоры, война на Донбассе, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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