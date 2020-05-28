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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ТКГ по Донбассу договорилась обсудить списки на обмен удерживаемыми лицами во время следующего заседания

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила возможность разведения сил на новых участках, сообщает Офис президента Украины.

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Участники ТКГ рассмотрели варианты открытия новых КПВВ на линии разграничения
Участники ТКГ рассмотрели варианты открытия новых КПВВ на линии разграничения
Фото: depositphotos.com

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания, прошедшего в формате видеоконференции, договорилась обсудить списки на обмен удерживаемыми лицами во время следующего заседания. Об этом 28 мая сообщает сайт Офиса президента.

Отмечается, что стороны обсудили возможность разведения сил на новых участках и открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Также речь шла о вопросах обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами, которые готовятся ко вступительной кампании.

В то же время представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что их патрули зафиксировали следы тяжелой техники на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Также стороны продолжили консультации о дополнительных мерах для полного прекращения огня и обсудили план разминирования территорий.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний раз обмен удерживаемыми лицами с боевиками "ЛНР" и "ДНР" прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, переговоры, Золотое, контактная группа, Офис президента Украины, обмен удерживаемыми лицами
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