Ермак: Саммит в нормандской формате должен состояться в ближайшие месяцы

Все стороны переговоров в нормандском формате сошлись на том, что саммит в Берлине должен пройти как можно скорее, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Следующий саммит в нормандской формате должен состояться в ближайшие месяцы. Об этом во время общения с журналистами заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает "Украинская правда".

"Прошла встреча в нормандском формате – это была первая встреча, когда с российской стороны присутствовал господин [замглавы администрации президента РФ Дмитрий] Козак. Встреча длилась более 11 часов. Непростая была встреча, на которой мы прошлись по большинству парижских договоренностей", – сказал Ермак.

Он отметил, что украинская сторона прежде всего заинтересована в выполнении договоренностей по безопасности, которые были согласованы на предыдущем саммите в Париже.

"Все подтвердили важность саммита в Берлине. Никто не отрицает, что этот саммит должен прийти как можно скорее. Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться. Для этого, безусловно, первоочередное условие – это выполнение договоренностей. Для нас в первую очередь – это договоренности по безопасности", – подчеркнул Ермак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.