Климкин: Путина не устраивает сам факт существования неколонизированной Украины

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что отношения между Украиной и Россией испорчены не из-за оккупации Крыма, манипуляцией.

Слова президента РФ Владимира Путина, что отношения между Киевом и Москвой испортились из-за "государственного переворота" в Украине, свидетельствуют о том, что его "не устраивает сам факт существования неколонизированной Украины". Такое мнение в Facebook высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Путин говорит, что украинско-российские отношения испортились не из-за оккупации Крыма. Это забавно, конечно, не в хорошем смысле. Интересно, понимают ли в Москве, что, получив временный контроль над Крымом и Донбассом, они окончательно и навсегда потеряли Украину и возможность партнерских отношений? Это ключевой вопрос. И если да (а я именно так считаю), то целью [Путина] может быть только полный распад Украины, все остальное его не устроит, само существование демократической и европейской Украины – это проблема для российского режима. Поэтому манипуляция о Крыме, которую и комментировать бы не стоило, на самом деле свидетельствует о том, что Путина не устраивает сам факт существования неколонизированной Украины и из этого он будет исходить в дальнейшем", – отметил экс-министр.

В феврале 2014 года началось военное вторжение России на территорию АР Крым. 16 марта 2014-го там состоялся нелегитимный референдум, в ходе которого, по данным Москвы, более 96% участников проголосовали за вхождение в состав РФ.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вскоре после оккупации АР Крым Россия и поддерживаемые Москвой боевики начали агрессию на востоке Украины. Боевые действия продолжаются до сих пор.

Накануне Путин заявил, что отношения между Украиной и Россией испортились после "государственного переворота" в Украине и "захвата власти", а не из-за оккупации Крыма российскими войсками.