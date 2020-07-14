ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба: Украина не может согласиться с тем, что самолет МАУ в Иране был сбит в результате человеческой ошибки

Причины катастрофы пассажирского самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который разбился 8 января вблизи столицы Ирана, должны быть установлены международными экспертами. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Иранская сторона выразила готовность прибыть в Украину для переговоров о компенсации в период с 20 по 30 июля
Кулеба: Иранская сторона выразила готовность прибыть в Украину для переговоров о компенсации в период с 20 по 30 июля
Фото: Людмила Островская / Facebook

Украина на данный момент не может согласиться с версией иранской стороны о том, что самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит возле Тегерана в результате человеческой ошибки. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я хочу сегодня четко подчеркнуть: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, рано. У нас есть много вопросов, и мы нуждаемся в большом количестве авторитетных, непредвзятых, максимально объективных ответов о том, что случилось. В настоящее время Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Мы убеждены, что этот вопрос должен решаться в рамках расследования с установлением всех фактов. После этого можно будет окончательно утверждать о той или иной версии крушения украинского самолета", – сказал Кулеба.

По его словам, на данный момент навязывание интерпретаций является ошибочным, сторонам необходимо сосредоточиться на установлении юридических фактов.

"Сбивание гражданского самолета в любом случае, независимо от причины, является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это деянием в соответствии с международным правом. Министерство иностранных дел Украины полностью готово к этой юридической и дипломатической борьбе, и мы сделаем все от нас зависимое, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что случилось", – подчеркнул глава украинского МИД.

Он также сообщил, что иранская сторона выразила готовность прибыть в Украину для переговоров о компенсации в период с 20 по 30 июля.

Кулеба напомнил, что на следующей неделе во Франции должна состояться расшифровка "черных ящиков" разбившегося самолета, в ней примут лучшие эксперты со США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

12 июля Управление гражданской авиации Ирана обнародовало отчет об обстоятельствах катастрофы самолета, в нем говорится, что 176 человек погибли из-за ошибки расчета зенитного комплекса ПВО.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, Дмитрий Кулеба, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Спасатели спустя неделю нашли тело звезды сериала "Хор", утонувшей на глазах у сына
Спасатели спустя неделю нашли тело звезды сериала "Хор", утонувшей на глазах у сына
"Лица не осталось", "Глаза вообще не открываются", "Нос не дышит". В Instagram обсуждают изменившееся лицо Успенской
"Лица не осталось", "Глаза вообще не открываются", "Нос не дышит". В Instagram обсуждают изменившееся лицо Успенской
"Парень жжет". 70-летний Поплавский станцевал под трек Chica Bamboni. Видео
"Парень жжет". 70-летний Поплавский станцевал под трек Chica Bamboni. Видео
"Леся после карантина". Никитюк снялась в костюме толстой пчелы
"Леся после карантина". Никитюк снялась в костюме толстой пчелы
"Я ее простил". Валерий Меладзе обнародовал переписку с поклонницей, которая поцарапала его Mercedes
"Я ее простил". Валерий Меладзе обнародовал переписку с поклонницей, которая поцарапала его Mercedes
"Командос". Жена Кошевого показала маму и дочерей
"Командос". Жена Кошевого показала маму и дочерей
52-летний "танцующий миллионер" Вакки узнал пол будущего ребенка с помощью вертолета
52-летний "танцующий миллионер" Вакки узнал пол будущего ребенка с помощью вертолета
  "Звездный путь: Нижние палубы". Вышел трейлер мультсериала от создателя "Рика и Морти". Видео
  "Звездный путь: Нижние палубы". Вышел трейлер мультсериала от создателя "Рика и Морти". Видео
"Взрослый человек, а выглядит, как девчонка!". Литвинова показала лицо без косметики
"Взрослый человек, а выглядит, как девчонка!". Литвинова показала лицо без косметики
  "Радиоактивность". Вышел трейлер фильма с Розамунд Пайк. Видео
  "Радиоактивность". Вышел трейлер фильма с Розамунд Пайк. Видео
"Счастливое положение уже не скрыть". Жена Monatik продемонстрировала фигуру в летнем платье
"Счастливое положение уже не скрыть". Жена Monatik продемонстрировала фигуру в летнем платье
Жена Павлика показала тело в купальнике
Жена Павлика показала тело в купальнике
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
  "Живая лучше". Лолита в образе женщины-киборга презентовала клип на песню "Кислород"
  "Живая лучше". Лолита в образе женщины-киборга презентовала клип на песню "Кислород"
"Если бы не подоспела помощь, я бы сдохла". Анита Цой заявила, что заразилась коронавирусом за две недели до госпитализации
"Если бы не подоспела помощь, я бы сдохла". Анита Цой заявила, что заразилась коронавирусом за две недели до госпитализации
  "Перетанцуй меня". Артур Пирожков презентовал клип о выходе из карантина. Видео
  "Перетанцуй меня". Артур Пирожков презентовал клип о выходе из карантина. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать актеру не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать актеру не признавать вину
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS