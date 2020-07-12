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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Иране опубликовали доклад о причинах крушения украинского лайнера

Управление гражданской авиации Ирана обнародовало отчет об обстоятельствах катастрофы самолета Boeing 737-800 рейса 752 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном в январе 2020 года. В нем говорится, что 176 человек погибли из-за ошибки расчета зенитного комплекса ПВО.

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Украинский пассажирский самолет был сбит 8 января
Украинский пассажирский самолет был сбит 8 января
Фото: ЕРА

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала доклад, в котором говорится, что рейс "Международных авиалиний Украины" был сбит иранскими средствами ПВО 8 января 2020 года из-за неправильной настройки оборудования. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В докладе говорится, что один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен, что привело к изменению его географического положения и направления. При этом ПВО не перенастроили в силу "человеческой ошибки".

Таким образом, из-за неправильной настройки система ошибочно опознала самолет как объект, который движется в сторону Тегерана с юго-западного направления. При этом лайнер вылетал из аэропорта иранской столицы.

Информацию о "подозрительной цели" не передали в координационный центр, что стало еще одной причиной катастрофы.

В 6.14 расчет ПВО осуществил пуск ракеты по якобы вражеской цели, после пуска первой ракеты комплекс ПВО в автоматическом режиме выпустил вторую ракету в 6.15. Около 6.16 на борту вспыхнул пожар, в 6.18 самолет упал.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, МАУ, ПВО, крушение, расследование, крушение самолета МАУ в Иране
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