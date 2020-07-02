Иран согласился выплатить компенсации жертвам крушения самолета МАУ – глава МИД Швеции

Подписано соглашение о взаимопонимании по вопросу выплат ближайшим родственникам жертв катастрофы Boeing под Тегераном, сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Власти Ирана согласились на выплату компенсаций семьям жертв сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом 2 июля в интервью агентству TT, на которое ссылается Associated Press, сказала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

В подписанном соглашении о взаимопонимании речь идет о начале переговоров о выплатах, теперь нет сомнений, что компенсации будут, подчеркнула министр.

По ее данным, первая встреча по вопросу выплат ближайшим родственникам погибших состоится в ближайшее время.

В пресс-службе МИД Швеции уточнили в разговоре с Аssociated Press, что Швеция, Канада, Украина, Великобритания и Афганистан выступают как международная координационная группа, выдвигающая единые требования о возмещении ущерба.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины, 81 иранец, 57 граждан Канады, 13 – Афганистана, 10 – Швеции, четыре подданных Великобритании.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

7 февраля стало известно, что канадский адвокат подал в Высший суд Онтарио иск против властей Ирана от имени своего клиента, родственника одного из погибших пассажиров. В исковом заявлении говорилось, что общая сумма возмещения должна составлять $1,1 млрд. В МИД Ирана отвергли требования о выплате.

В феврале тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что сумма возмещений от иранской стороны превысит $80 тыс. на человека.

14 апреля 2020 года Radio Farda (иранская служба "Радио Свобода") сообщило, что Иран предлагал признать "человеческую ошибку" как причину крушения самолета МАУ и отказаться от дальнейших судебных разбирательств в обмен на выплату компенсаций семьям погибших. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань категорически отверг возможность заключения соглашения с правительством Ирана об отказе от судебного преследования.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.