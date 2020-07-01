Канада поможет с расшифровкой черных ящиков самолета МАУ

Управление по безопасности транспорта Канады вышлет команду следователей для расшифровки бортовых самописцев самолета "Международных авиалиний Украины".

Канада отправит во Францию своих экспертов, которые присоединятся к расшифровке бортовых самописцев сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает управление по безопасности транспорта Канады.

Исследование черных ящиков начнется 20 июля и продлится неделю, говорится в сообщении.

"Управление по безопасности транспорта было приглашено к участию в расшифровке информации с самописцев, и мы вышлем команду следователей, специализирующихся на расшифровке и анализе черных ящиков самолетов", – отметили в ведомстве.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.