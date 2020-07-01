Крушение самолета МАУ в Иране. Украину официально пригласили принять участие в расшифровке черных ящиков

Франция направила украинским экспертам приглашение на процедуру расшифровки данных бортовых самописцев Boeing авиакомпании МАУ, который был сбит в январе под Тегераном.

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации приступит к расшифровке через три недели Фото: ЕРА

Франция направила Украине официальное приглашение присоединиться к процедуре расшифровки черных ящиков сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который выполнял рейс PS752 Тегеран – Киев. Об этом 1 июля написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По заверениям иранской стороны, бортовые самописцы прибудут в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) 20 июля.

"Задача Украины – обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752. Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших", – подчеркнул Енин.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев. Тегеран 29 июня принял окончательное решение отправить поврежденные приборы в ВЕА.

Планируется, что расшифровка займет неделю.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.