Иран отправил во Францию черные ящики самолета МАУ

Для расшифровки бортовых самописцев самолета "Международных авиалиний Украины", который 8 января был сбит иранскими средствами ПВО, у иранских экспертов не было необходимых технологий, об этом заявил военный прокурор провинции Тегеран Голам Аббас Торки.

Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого пассажирского самолета компании МАУ для их расшифровки, об этом сообщает агентство Associated Press 29 июня.

Самописцы самолета были повреждены, для их расшифровки необходимы технологии, которыми в Иране не располагают. Необходимое для расшифровки оборудование Тегеран не смог приобрести из-за санкций США, сказал военный прокурор провинции Тегеран Голам Аббас Торки, передает IRNA.

Иран официально обратился к Франции за помощью по расшифровке черных ящиков украинского самолета, об этом стало известно 26 июня. Технические работы начнутся во Франции 20 июля.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.