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ПРОИСШЕСТВИЯ

Франция назвала дату начала расшифровки черных ящиков сбитого самолета МАУ

Иран официально обратился к Франции за помощью по расшифровке черных ящиков украинского самолета, сообщает Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции.

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Пассажирский самолет Boeing 737-800 разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Фото: EPA

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" начнется в июле. Об этом 26 июня сообщает Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) на своей странице в Twitter.

Иран официально обратился за помощью по расшифровке черных ящиков украинского самолета. Технические работы планируют начать 20 июля во Франции, говорится в сообщении.

Информацию о согласии Ирана передать черные ящики самолета МАУ также подтвердил  заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

Теги: Украина, Иран, Франция, самолет, авиация, МАУ, авиалинии, помощь, расследование, самолеты, безопасность, Евгений Енин, авиакомпания, крушение самолета МАУ в Иране
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