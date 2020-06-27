Франция назвала дату начала расшифровки черных ящиков сбитого самолета МАУ

Иран официально обратился к Франции за помощью по расшифровке черных ящиков украинского самолета, сообщает Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции.

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" начнется в июле. Об этом 26 июня сообщает Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) на своей странице в Twitter.

Иран официально обратился за помощью по расшифровке черных ящиков украинского самолета. Технические работы планируют начать 20 июля во Франции, говорится в сообщении.

Accident @Boeing #737 registered UR-PSR @fly_uia on 01/08/20 / Iran has requested @BEA_Aero technical assistance on CVR & FDR (repair operations and data download) / technical work planned to start July 20 at @BEA_Aero / The safety investigation is led by Iran. pic.twitter.com/x7C1wEldQT — BEA (@BEA_Aero) June 26, 2020

Информацию о согласии Ирана передать черные ящики самолета МАУ также подтвердил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.