Иран согласился отдать Франции черные ящики сбитого самолета МАУ

На Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Иран согласился передать черные ящики сбитого в январе украинского самолета для расшифровки во Францию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

"Только что на Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давлению украинского правительства и их коллег из других стран. Поскольку в марте мы уже слышали подобное обещание от Ирана, относимся к сегодняшнему заявлению со сдержанным оптимизмом", – сообщил Енин.

Замминистра добавил, что важно было найти способ, который обеспечит международное признание результатов экспертизы и следствия.

"Вспомните опыт МН17 – Нидерланды тогда передали бортовые самописцы на расшифровку британцам, чтобы избежать любых сомнений в своей беспристрастности. Поэтому профессиональная расшифровка черных ящиков, которую может сделать Франция, при участии лучших экспертов из Украины и других стран, – необходимый шаг к завершению технического расследования сбитого украинского самолета в небе над Тегераном в соответствии с требованиями Чикагской конвенции", – заявил он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.