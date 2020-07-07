Экспертиза черных ящиков сбитого самолета МАУ во Франции может продлиться пять дней – Енин

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин пояснил, что анализ бортовых самописцев разбившегося в Иране лайнера "Международных авиалиний Украины" может пройти быстрее, чем за пять дней, но командировки украинским экспертам подписывают именно на такой период.

Экспертиза бортовых самописцев сбитого под Тегераном 8 января самолета "Международных авиалиний Украины" может продлиться до пяти дней. Об этом рассказал в ходе общения с журналистами 6 июля заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, пишет "Укринформ".

"Экспертиза черных ящиков должна начаться 20 июля. Мы за собой зарезервировали пять дней", – сообщил Енин.

Дипломат отметил, что экспертиза во Франции позволит завершить техническое расследование авиакатастрофы украинского Boeing.

"Безусловно, может возникнуть определенная пауза. Более того, мы анализировали... Увы, нет механизмов, предусмотренных Конвенцией (Конвенция Международной организации гражданской авиации ICAO; в нее входит 191 страна из 193 признанных ООН. – "ГОРДОН"), которыми мы могли бы побудить Иран завершить техническое расследование. Мы просто говорим: если вы не завершите в течение одного года, вы обязаны предоставить промежуточный отчет", – подытожил дипломат и добавил, что "техническое расследование завершится подписанием протокола".

Енин предположил, что анализ бортовых самописцев может закончиться и быстрее, но командировки украинским экспертам, которые будут принимать участие в исследовании, выписываются именно на пять дней.

Иранская сторона ранее пообещала передать Франции бортовые самописцы сбитого под Тегераном украинского самолета "Международных авиалиний Украины" до 20 июля. Власти Франции примут двух украинских экспертов, которые будут участвовать в процессе в качестве членов группы по техническому расследованию.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.