Иран отправит черные ящики сбитого самолета МАУ во Францию до 20 июля – Енин

Бортовые самописцы самолета "Международных авиалиний Украины", который 8 января был сбит иранскими средствами ПВО, во Францию еще не отправили. В расшифровке черных ящиков могут принять участие два украинских эксперта, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Иран обещает передать Франции бортовые самописцы сбитого под Тегераном украинского самолета "Международных авиалиний Украины" до 20 июля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" 5 июля.

"Черные ящики во Францию еще не отправили. Сегодня мы имеем очередное обещание иранской стороны сделать это 20 июля. Пару дней назад мы получили согласие французских властей принять наших двух экспертов, которые будут участвовать в процессе в качестве членов группы по техническому расследованию", – отметил Енин.

По его словам, стороны, потерпевшие убытки в результате катастрофы, согласовали свои позиции и подходы в процессе переговоров с иранской стороной по привлечению Ирана к ответственности и компенсации родственникам погибших, сказал чиновник.

"Украинская сторона ставит целью еще и получение компенсации МАУ", – добавил Енин.

Иран официально обратился к Франции за помощью по расшифровке черных ящиков украинского самолета, об этом стало известно 26 июня. 29 июня агентство Associated Press сообщило, что Иран отправил во Францию черные ящики.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.