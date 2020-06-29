Иран и Франция согласовали дату начала расшифровки черных ящиков самолета МАУ

Как сообщает иранское информагентство Tasnim, об этом 28 июня заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд.
Чиновник сказал, что все согласования "почти завершены". "Если все пойдет по плану и никаких непредвиденных событий не произойдет, черный ящик будет доставлен во Францию и работы по его расшифровке начнутся 20 июля", – отметил замглавы МИД Ирана.
По его словам, работы по расшифровке будут проходить под контролем представителей Ирана, а другие страны, "так или иначе связанные с этим трагическим событием, могут направить своего представителя во Францию в качестве наблюдателя".
Такую же дату начала расшифровки "черных ящиков" называли и представители Франции.
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