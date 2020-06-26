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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Россия предлагала Ирану услуги по расшифровке черных ящиков сбитого самолета МАУ. РФ сделала бы все для фальсификаций результатов

Сегодня в Монреале состоялся Совет ИКАО – Международной организации гражданской авиации – по делу об уничтожении украинского Boeing компании МАУ вооруженными силами Ирана.

Представитель Ирана заявил, что черные ящики будут наконец отправлены во Францию на расшифровку.

Наконец-то Иран дал эти обязательства на уровне ИКАО. Напомню: изначально власти Ирана знали, что это их ракеты сбили лайнер, но пытались сфальсифицировать дело и сделали заявление, которое бросало тень на неисправность украинского самолета.

Когда украинские эксперты обнаружили доказательства уничтожения самолета иранцами, Иран сделал заявление, что передаст украинцам для расшифровки черные ящики. Но Иран снова обманул – и ящики до сих пор находятся в Иране.

Принято решение отправить ящики во Францию. Это оптимальное решение, в том случае, если не будет нового иранского вранья и они его выполнят. Ключевая роль в расшифровке теперь принадлежит европейской стране, которая не сфальсифицирует записи.

По данным источников "Цензор.НЕТ", Россия предлагала Ирану свои услуги по расшифровке, и мы понимаем, что РФ сделала бы все для фальсификаций и извращения результатов.

Экспертиза Франции будет общепризнана.

Думаю, упорство Ирана и нежелание предоставлять для независимой экспертизы черные ящики говорит о том, что руководство Ирана опасается по результатам расследования признавать очевидное: лайнер был сбит по приказу высшего командования КСИР, а не простого командира зенитно-ракетного комплекса. Чудовищное преступление властей Ирана ни в коей мере не должно сходить с информационной повестки дня. Иран до сих пор не понес никакой ответственности за это преступление и за позорную попытку его скрыть.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Иран, Франция, МАУ, Юрий Бутусов, ИКАО, экспертиза, крушение самолета МАУ в Иране
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