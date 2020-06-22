В Иране заявили, что проинформировали Украину о готовности решить вопрос выплаты компенсаций в связи с крушением самолета МАУ

Иран готов к выплатам компенсаций семьям пассажиров, погибших в результате крушения рейса Тегеран – Киев, а также к выплате возмещения за авиалайнер, однако Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров. Об этом заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что его страна проинформировала Украину о готовности решать юридические вопросы, возникшие в связи с крушением Boeing авиакомпании МАУ, в частности – о порядке выплаты компенсаций семьям погибших пассажиров и возмещения за авиалайнер. Об этом глава МИД сказал в телефонном разговоре со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщила 22 июня пресс-служба МИД Ирана.

Зариф отметил, что Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Иран продолжает заниматься этими вопросами.

По словам главы МИД Ирана, в ближайшие дни черный ящик сбитого самолета будет отправлен во Францию для расшифровки. При этом еще 17 июня в иранском правительстве допустили расшифровку самописцев в Украине при условии участия в процедуре специалистов Международной организации гражданской авиации.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.