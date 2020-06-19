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Иран допустил передачу черных ящиков сбитого самолета МАУ Украине. Ранее он планировал направить их во Францию

Министр дорог и городского планирования Ирана Мохаммад Эслами заявил, что изначально у Украины не было технической возможности расшифровать черные ящики сбитого в январе украинского самолета Boeing 737-800, но сейчас, по информации иранской стороны, производитель лайнеров предоставил Киеву необходимое программное обеспечение.

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Украинский самолет сбили в январе вблизи Тегерана, погибло 167 человек
Украинский самолет сбили в январе вблизи Тегерана, погибло 167 человек
Фото: EPA

Иран готов передать Украине черные ящики сбитого лайнера Boeing 737-800, принадлежащего авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом 17 июня заявил министр дорог и городского планирования Ирана Мохаммад Эслами, сообщило агентство Tasnim News Agency.  

Таким образом он прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо. 17 июня он сказал, что Оттава продолжит оказывать давление на Тегеран, так как "нужны ответы и справедливость для семей, которые потеряли близких". По информации Трюдо, черные ящики самолета МАУ должны быть направлены во Францию в ближайшее время. 

Эслами заявил, что изначально у Украины не было технической возможности для расшифровки черных ящиков, но теперь, "похоже, американцы предоставили [необходимое программное обеспечение]". Таким образом, утверждает иранский министр, задержка с передачей черных ящиков сейчас связана только с пандемией коронавируса

Чиновник сказал, что расшифровка черных ящиков в Украине должна происходить в присутствии представителей Международной организации гражданской авиации. Если же это условие не будет выполнено, то расшифровка будет проводиться во Франции, подчеркнул он. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В Иране изначально предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, однако ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. Но в Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев. 12 июня стало известно, что Иран официально обратился к Франции с просьбой расшифровать черные ящики в присутствии представителей всех заинтересованных стран.

Теги: Украина, Иран, Франция, авиакатастрофа, МАУ, Тегеран, крушение самолета МАУ в Иране
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