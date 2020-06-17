Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

"Случаев невыплаты не было". Енин выразил уверенность, что Иран выплатит компенсации за сбитый самолет МАУ

Урегулирование всех вопросов, связанных с крушением самолета "Международных авиалиний Украины", займет не менее двух лет, считает замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Енин заявил, что прецедентов невыплаты компенсаций в мировой практике не было
Енин заявил, что прецедентов невыплаты компенсаций в мировой практике не было
Фото: rbc.ua

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин уверен, что Иран выплатит компенсации семьям погибших в результате крушения самолета "Международных авиалиний Украины", который в начале января 2020 года был сбит иранскими средствами ПВО. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"На сегодня случаев невыплаты или невыполнения решений суда не было. Были случаи, когда затягивали с исполнением судебного решения, но в итоге они все выполнялись. Международная практика показывает, что минимально этот процесс длился два года, если речь идет о досудебном урегулировании. Если речь идет об обращении в международные суды, то минимальный срок – от пяти лет", – отметил он.

Енин не исключает, что стороны могут достичь соглашения уже после обращения в суд.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке.

14 апреля 2020 года Radio Farda (иранская служба "Радио Свобода") сообщило, что Иран предлагает Украине признать "человеческую ошибку" как причину крушения самолета МАУ и отказаться от дальнейших судебных разбирательств в обмен на выплату компенсаций семьям погибших. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань категорически отверг возможность заключения соглашения с правительством Ирана об отказе от судебного преследования.

В феврале тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что сумма возмещений от иранской стороны превысит $80 тыс. на человека.

Теги: Украина, Иран, МИД, МИД Украины, МАУ, Евгений Енин, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Украинская модель Полканова объявила о беременности
Украинская модель Полканова объявила о беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS