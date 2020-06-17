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Трюдо заявил, что черные ящики самолета МАУ должны быть направлены во Францию в ближайшее время

Канада продолжит оказывать давление на Иран, чтобы добиться справедливого расследования обстоятельств крушения рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Трюдо заверил, что Канада продолжит оказывать давление на Иран
Трюдо заверил, что Канада продолжит оказывать давление на Иран
Фото: EPA

Иран должен направить черные ящики сбитого в январе 2020 года самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию в ближайшее время, однако этот процесс задерживается из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Radio-Canada, об этом 16 июня заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он заверил, что Оттава продолжит оказывать давление на Тегеран, так как "нам нужны ответы и справедливость для семей, которые потеряли близких".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В Иране изначально предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и в BEA, однако ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

12 июня стало известно, что Иран официально обратился к Франции с просьбой расшифровать черные ящики украинского Boeing в присутствии представителей всех заинтересованных стран. Представитель правительства Ирана Али Рабей говорил, что передача черных ящиков была отсрочена из-за пандемии коронавируса и вызванной ею приостановки международных авиарейсов.

Теги: Украина, Иран, Франция, Канада, авиакатастрофа, Джастин Трюдо, крушение самолета МАУ в Иране
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