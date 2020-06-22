Зеленский ждет от Ирана официальных извинений за сбитый самолет МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Иран в вопросе расследования крушения самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит иранскими ПВО в январе 2020 года, будет проводить "ориентированную на результат политику".

Об этом Зеленский сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

По его словам, Киев ожидает от Тегерана выплаты "адекватной компенсации", а также официальных извинений за катастрофу. В противном случае Украина будет обращаться в международные суды, подчеркнул Зеленский.

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