Зеленский ждет от Ирана официальных извинений за сбитый самолет МАУ

Об этом Зеленский сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.
По его словам, Киев ожидает от Тегерана выплаты "адекватной компенсации", а также официальных извинений за катастрофу. В противном случае Украина будет обращаться в международные суды, подчеркнул Зеленский.
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