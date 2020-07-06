Енин о крушении самолета МАУ: Не исключено, что раньше или позже придется пойти в суд ООН

Заставить Иран согласиться на досудебное урегулирование можно, только "сформировав надлежащую доказательную базу", заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин, комментируя перспективы дела о крушении рейса PS752 "Международных авиалиний Украины".

Украинские власти не исключают, что Киев обратится в Международный суд ООН по делу о крушении рейса "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими средствами ПВО 8 января 2020 года. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил 6 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Нам, безусловно, очень нужна серьезная юридическая команда, потому что это будет очень серьезный поединок, и с самого первого дня мы не исключаем, готовимся к тому, что раньше или позже придется пойти в суд ООН. Заставить иранскую сторону согласиться на досудебное урегулирование мы сможем, исключительно сформировав надлежащую доказательную базу. Чем сильнее база, тем больше шансы быстрее договориться", – отметил он.

Енин отметил, что Украина уже по крайней мере четыре раза отправляла ноты с предложением как можно раньше начать переговоры. "В то же время ни одного формального ответа мы не получали, и об их желании говорить мы слышим преимущественно из каких-то интервью", – пояснил замглавы МИД.

Енин подчеркнул, что цель переговорного механизма – базируясь на данных технического расследования, уголовного процесса, установить международную ответственность Ирана, добиваться не только извинений, но и гарантий неповторения подобных инцидентов в будущем, и получить компенсации.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.