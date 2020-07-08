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Иран не идет на переговоры о компенсации жертвам катастрофы МАУ – Енин

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин считает, что пока рано говорить о каких-либо суммах компенсации пострадавшим от крушения рейса "Международных авиалиний Украины" в Иране.

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Фото: EPA

Иран не идет на переговоры с Украиной относительно выплаты компенсаций жертвам авиакатастрофы рейса "Международных авиалиний Украины". Об этом в интервью "BBC Україна" сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Замминистра отметил, что МИД Украины сразу отправил ноту Тегерану с предложением начать переговоры после появления в СМИ информации о готовности Ирана к выплате компенсаций, но в ответ получило отказ.

"Буквально сегодня (разговор состоялся 7 июля) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров", – рассказал Енин.

Именно поэтому, по его словам, пока рано говорить о каких-либо суммах компенсации.

"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела", – подчеркнул он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

Теги: МИД Украины, авиакатастрофа, Евгений Енин, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация
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