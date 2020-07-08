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Иран заявил о готовности начать переговоры с Украиной по крушению рейса PS752

Иран с 20 июля готов начать двусторонние переговоры с Украиной в связи с крушением рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО в январе этого года.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление посольства Ирана в Украине. "Иран ничего не утаивает и не ищет причины, чтобы не сотрудничать с Украиной. Иранская сторона заявила [...] о готовности начать двусторонние переговоры с 20 июля 2020 года. Сейчас мы ожидаем дату, предлагаемую украинской стороной", – заявили в диппредставительстве. 8 июля замглавы МИД Украины Евгений Енин заявлял, что Иран не идет на переговоры с Украиной относительно выплаты компенсаций жертвам авиакатастрофы.

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