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С 1 сентября украинские школьники могут начать обучение в две смены – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины занимается разработкой правил, как дети будут учиться с 1 сентября.

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Решение о начале стационарного обучения в школах с 1 сентября еще не принято
Решение о начале стационарного обучения в школах с 1 сентября еще не принято
Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Украины рассматривает вариант обучения в школах в две смены. Об этом на брифинге 14 июля сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сейчас мы разрабатываем правила, как наши дети будут учиться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установления соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие [обучение в две смены]", – отметил министр.

Также он прокомментировал, как в случае перехода на обучение в две смены будут работать школьные медсестры.

"Что касается медсестры, которая работает в школе в первую смену, мы считаем, что владелец заведения должен рассмотреть этот вопрос, каким образом на работе будет находиться медсестра. Скрининг температуры могут осуществлять и другие работники школы. Все эти вопросы мы заложим в правилах, которые разрабатываются совместно с Минздравом. Мы стараемся сделать максимально удобные правила, но в то же время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей", – сообщил Степанов.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. 20 мая Кабинет Министров ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. Последний раз карантин в Украине продлили до 31 июля.

Кабинет Министров Украины еще не принял решение по поводу того, начнется ли с 1 сентября учебный год для школьников. 23 июня тогдашний и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса – с 17 сентября.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в июне сообщил, что часть украинских школ может осенью перейти на дистанционное обучение.

Вместе с тем, по мнению врио министра образования Сергея Шкарлета, переход на дистанционное обучение чреват социальными последствиями.

13 июля главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что 1 сентября украинские дети смогут начать посещать уроки в школах.

Теги: Украина, образование, карантин, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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