В Кабмине пока не определились, пойдут ли дети в школы 1 сентября – Мандзий

Кабинет Министров Украины пока не принял решение, будет ли возобновлено обучение в школах с 1 сентября, заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Министр в интервью "РБК-Украина" подчеркнула, что решение будет зависеть от эпидемической ситуации в стране.

"Пока адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса", – подчеркнула она.

Мандзий добавила, что Минобразования с Минздравом готовят "дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учебных заведениях к возвращению детей с 1 сентября".

"Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября", – сказала чиновница.

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