Минобразования Украины вынесло на общественное обсуждение проект положения о дистанционном образовании

Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение проект положения о дистанционной форме получения общего среднего образования.

Как сообщает пресс-служба ведомства, документом предусмотрено два вида дистанционного обучения: как отдельной формы получения образования, а также в качестве дополнительной технологии при получении образования, в том числе – во время карантина.

Предложения и замечания к проекту будут приниматься до 21 июля.

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