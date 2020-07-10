В Украине хотят разрешить несколько раз получать бесплатное среднее образование

Депутаты "Европейской солидарности" считают, что закон о полном общем среднем образовании не согласуется с Конституцией Украины.

Согласно действующему закону, каждый украинец имеет право на бесплатное среднее образование один раз в жизни Фото: depositphotos.com

Народные депутаты Украины зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3808, которым предлагают убрать ограничение о возможности бесплатно получить полное среднее образование только один раз в течение жизни.

Инициаторами законопроекта выступили представители "Европейской солидарности" Ростислав Павленко, Михаил Бондар, Виктория Сюмар, Николай Княжицкий и Ахтем Чийгоз.

Согласно действующему закону, каждый украинец имеет право на бесплатное среднее образование один раз в жизни. Депутаты считают, что эта норма не согласуется с Конституцией Украины, в частности с ч. 3 ст. 53 Конституции Украины (об обеспечении государством права на бесплатное образование). А также не учитывает позицию Конституционного Суда о "доступности образования как конституционной гарантии реализации права на образование на принципах равенства", которая означает, что никому не может быть отказано в праве на образование.

Поэтому депутаты предлагают убрать из закона формулировки относительно получения полного общего среднего образования лишь "один раз в жизни".

Авторы законопроекта также предлагают уточнить некоторые положения закона, в частности, какими международными документами в сфере общего среднего образования следует руководствоваться. Законопроект предлагает опираться исключительно на международные договоры, "согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой".

Законопроект также предлагает установить норму о том, что педагогические работники учреждений образования принимаются на работу по трудовым договорам в соответствии с требованиями настоящего закона и законодательства о труде. Авторы законопроекта предлагают запретить принуждать педагогических работников государственных и коммунальных учебных заведений к заключению срочных трудовых договоров.

Также предлагается уточнить требования к руководителю учреждения общего среднего образования – наличие гражданства Украины, свободное владение государственным языком, наличие высшего образования степени не ниже магистра, стаж педагогической и/или научно-педагогической работы не менее трех лет (кроме руководителей частных учебных заведений), организаторские способности, состояние физического и психического здоровья, которое не препятствует выполнению профессиональных обязанностей, прохождение конкурсного отбора.

Согласно предложенным изменениям, не может занимать должность руководителя учреждения общего среднего образования лицо, которое по решению суда признано недееспособным или дееспособность которого ограничена, которое имеет судимость за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке.