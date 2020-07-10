ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине хотят разрешить несколько раз получать бесплатное среднее образование

Депутаты "Европейской солидарности" считают, что закон о полном общем среднем образовании не согласуется с Конституцией Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Согласно действующему закону, каждый украинец имеет право на бесплатное среднее образование один раз в жизни
Согласно действующему закону, каждый украинец имеет право на бесплатное среднее образование один раз в жизни
Фото: depositphotos.com

Народные депутаты Украины зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3808, которым предлагают убрать ограничение о возможности бесплатно получить полное среднее образование только один раз в течение жизни.

Инициаторами законопроекта выступили представители "Европейской солидарности" Ростислав Павленко, Михаил Бондар, Виктория Сюмар, Николай Княжицкий и Ахтем Чийгоз.

Согласно действующему закону, каждый украинец имеет право на бесплатное среднее образование один раз в жизни. Депутаты считают, что эта норма не согласуется с Конституцией Украины, в частности с ч. 3 ст. 53 Конституции Украины (об обеспечении государством права на бесплатное образование). А также не учитывает позицию Конституционного Суда о "доступности образования как конституционной гарантии реализации права на образование на принципах равенства", которая означает, что никому не может быть отказано в праве на образование.

Поэтому депутаты предлагают убрать из закона формулировки относительно получения полного общего среднего образования лишь "один раз в жизни".

Авторы законопроекта также предлагают уточнить некоторые положения закона, в частности, какими международными документами в сфере общего среднего образования следует руководствоваться. Законопроект предлагает опираться исключительно на международные договоры, "согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой".

Законопроект также предлагает установить норму о том, что педагогические работники учреждений образования принимаются на работу по трудовым договорам в соответствии с требованиями настоящего закона и законодательства о труде. Авторы законопроекта предлагают запретить принуждать педагогических работников государственных и коммунальных учебных заведений к заключению срочных трудовых договоров.

Также предлагается уточнить требования к руководителю учреждения общего среднего образования – наличие гражданства Украины, свободное владение государственным языком, наличие высшего образования степени не ниже магистра, стаж педагогической и/или научно-педагогической работы не менее трех лет (кроме руководителей частных учебных заведений), организаторские способности, состояние физического и психического здоровья, которое не препятствует выполнению профессиональных обязанностей, прохождение конкурсного отбора.

Согласно предложенным изменениям, не может занимать должность руководителя учреждения общего среднего образования лицо, которое по решению суда признано недееспособным или дееспособность которого ограничена, которое имеет судимость за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке.

Теги: Верховная Рада, Украина, образование, Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, Ростислав Павленко, Михаил Бондар, Европейская солидарность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
  Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate
  Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены
"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены
Подруга Ефремова: Если человек такого склада, как Ефремов, возьмется за перо, ему будет, что сказать. Он возродится
Подруга Ефремова: Если человек такого склада, как Ефремов, возьмется за перо, ему будет, что сказать. Он возродится
Бекхэм показала, как взрослела ее дочь
Бекхэм показала, как взрослела ее дочь
"Ох, все было!". Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
"Ох, все было!". Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
В Tinder появились видеочаты
В Tinder появились видеочаты
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
"А тело помнит". Прыгая на батуте, 41-летняя Подкопаева с визгом совершила переворот в воздухе
"А тело помнит". Прыгая на батуте, 41-летняя Подкопаева с визгом совершила переворот в воздухе
Подруга Ефремова: Все – иллюзия. Миша небогатый человек
Подруга Ефремова: Все – иллюзия. Миша – небогатый человек
Серебрянская: Есть ли у детей отец? Отвечу: "Мои дети растут в полной семье"
Серебрянская: Есть ли у детей отец? Отвечу: "Мои дети растут в полной семье"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской рассказала о своем состоянии
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
Собчак: Мечтала, чтобы меня стегал плеткой мужчина в кожаном фартуке с головой чудовища и чтобы потом лизали собаки
Собчак: Мечтала, чтобы меня стегал плеткой мужчина в кожаном фартуке с головой чудовища и чтобы потом лизали собаки
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS