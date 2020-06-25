ОБЩЕСТВО Short News

Вступительная кампания в вузы в Украине начнется 1 августа – замминистра

Вступительная кампания в высшие учебные заведения в Украине стартует с 1 августа.

Об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на заместителя министра образования и науки Любомиру Мандзий. По ее словам, электронные заявления на поступление в вузы можно будет подавать до 22 августа. Мандзий подчеркнула, что, если у абитуриента на момент подачи заявления не будет свидетельства о полном среднем образовании, подать его можно будет без свидетельства, но с записью о том, что оно заказано.

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