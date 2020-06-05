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Из-за отсрочки вступительной кампании военкоматы в армию не будут забирать – Мандзий

Министерство образования Украины обратилось к Минобороны в связи с отсрочкой вступительной кампании и возможным призывом учащихся в этот период. В минобороны поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях, отметила и.о. главы МОН Любомира Мандзий.

8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями
8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями
Фото: depositphotos.com

В министерстве образования и науки договорились с минобороны, чтобы выпускников школ и высших учебных заведений не призывали в армию из-за отсрочки вступительной кампании. Об этом исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий 4 июня заявила в эфире hromadske.

"Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", – отметила Мандзий.

Она сообщила, что МОН вело переговоры с минобороны по этому вопросу. 

"Мы говорили с коллегами из министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", – рассказала руководительница МОН.

Министр подтвердила, что это будет основанием для отсрочки призыва.

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Теги: Украина, Министерство образования, ВНО, вступительная кампания, Минобороны, Любомира Мандзий
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