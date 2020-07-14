Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

По состоянию на 14 июля семь регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно списку, к ослаблению карантина не готовы следующие области:
Накануне требованиям для смягчения карантина не соответствовали также семь областей. За сутки с 13-го по 14 июля из перечня Минздрава исчезла Харьковская область, но добавилась Одесская.
По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, скончалось 1412 человек, вылечилось 27 154 больных. Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве.
Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта. С 12 марта в стране действует карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. С 22 мая в стране действует так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии улучшения эпидемической ситуации.
Последний раз Кабмин продлил действие карантина до 31 июля. Источник газеты "Сегодня" в Минздраве заявлял, что карантин, скорее всего, будет продлен еще на две недели.