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ОБЩЕСТВО

Семь областей в Украине не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Харьковская область перестала соответствовать требованиям для ослабления карантина из-за превышения процента выявления COVID-19, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Украине 13 июля достигло 54 133 человек
Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Украине 13 июля достигло 54 133 человек
Фото: ЕРА

В Украине семь областей оказались не готовы к ослаблению карантина, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, опубликованные утром 13 июля. 

Согласно списку, к ослаблению карантина не готовы следующие области:

  • Винницкая (показатель динамики распространения инфекции составляет 35,06% при норме менее 10%);
  • Волынская (превышен показатель выявления новых случаев инфекции: 19,46% при необходимых 11%);
  • Донецкая (охват тестирования – 21,75 на 100 тыс. населения при минимальном показателе 24);
  • Закарпатская (загруженность больничных коек – 59,64%, а показатель выявления новых случаев заражения составляет 15,88%);
  • Ровенская (показатель выявления новых случаев заражения составляет 12,53% при необходимых 11%);
  • Харьковская (процент выявления – 11,10% при необходимых 11%);
  • Черниговская (охват тестирования – 18,16 на 100 тыс. населения при минимальном показателе 24). 

Накануне требованиям для смягчения карантина не соответствовали также семь областей. За сутки с 12-го на 13 июля из перечня Минздрава исчезла Тернопольская область, но добавилась Харьковская.

По состоянию на утро 13 июля общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 54 133 человек, 1398 из них умерли. Вылечилось 26 503 (+385 за сутки). 26 232 человека продолжают болеть. Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено во Львовской (104), Ровенской (99) и Закарпатской (79) областях. 

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,9 млн, из них более 7,09 млн вылечились, а более 568,5 тыс. умерли.

Теги: карантин, Минздрав, пандемия, коронавирус, COVID-19
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