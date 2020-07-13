Семь областей в Украине не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

В Украине семь областей оказались не готовы к ослаблению карантина, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, опубликованные утром 13 июля.
Согласно списку, к ослаблению карантина не готовы следующие области:
Накануне требованиям для смягчения карантина не соответствовали также семь областей. За сутки с 12-го на 13 июля из перечня Минздрава исчезла Тернопольская область, но добавилась Харьковская.
По состоянию на утро 13 июля общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 54 133 человек, 1398 из них умерли. Вылечилось 26 503 (+385 за сутки). 26 232 человека продолжают болеть. Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено во Львовской (104), Ровенской (99) и Закарпатской (79) областях.
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,9 млн, из них более 7,09 млн вылечились, а более 568,5 тыс. умерли.