Семь областей в Украине не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Харьковская область перестала соответствовать требованиям для ослабления карантина из-за превышения процента выявления COVID-19, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В Украине семь областей оказались не готовы к ослаблению карантина, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, опубликованные утром 13 июля.

Согласно списку, к ослаблению карантина не готовы следующие области:

Винницкая (показатель динамики распространения инфекции составляет 35,06% при норме менее 10%);

Волынская (превышен показатель выявления новых случаев инфекции: 19,46% при необходимых 11%);

Донецкая (охват тестирования – 21,75 на 100 тыс. населения при минимальном показателе 24);

Закарпатская (загруженность больничных коек – 59,64%, а показатель выявления новых случаев заражения составляет 15,88%);

Ровенская (показатель выявления новых случаев заражения составляет 12,53% при необходимых 11%);

Харьковская (процент выявления – 11,10% при необходимых 11%);

Черниговская (охват тестирования – 18,16 на 100 тыс. населения при минимальном показателе 24).

Накануне требованиям для смягчения карантина не соответствовали также семь областей. За сутки с 12-го на 13 июля из перечня Минздрава исчезла Тернопольская область, но добавилась Харьковская.

По состоянию на утро 13 июля общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 54 133 человек, 1398 из них умерли. Вылечилось 26 503 (+385 за сутки). 26 232 человека продолжают болеть. Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено во Львовской (104), Ровенской (99) и Закарпатской (79) областях.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,9 млн, из них более 7,09 млн вылечились, а более 568,5 тыс. умерли.