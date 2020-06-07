Требованиям Минздрава для ослабления карантина не отвечают Киев и четыре области

Число регионов, в которых формально можно перейти к очередному этапу смягчения карантинных ограничений, сократилось до пяти, при этом в Черниговской области ключевой показатель инцидентности – количество новых случаев заболевания за последние семь дней – растет и приближается к критическому.

Киев не соответствует критериям Минздрава для смягчения карантина Фото: ЕРА

Все регионы Украины, кроме Киева, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областей, отвечают требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантинных ограничений. Это следует из статистической сводки, опубликованной 7 июня на сайте Минздрава.

Эти пять регионов не отвечают требованию инцидентности (количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние семь дней), который должен быть менее 12 на 100 тыс. человек.

4 июня, накануне очередного ослабления карантина, условиям для перехода на новый этап не отвечали восемь регионов.

Требованиям относительно загруженности коек в больницах (<50%) и охвату тестированием (более 12 на 100 тыс. человек) сейчас соответствуют все области.

При этом в Черниговской области наблюдается резкий рост показателя инцидентности, сейчас он равняется 11,31 на 100 тыс. населения.

Скриншот: moz.gov.ua

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях эпидемическая ситуация ухудшилась. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что "общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава" – украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой.

По состоянию на 7 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 999. От осложнений, вызванных COVID-19, умерло 788 человек, выздоровело 12 054 пациента.