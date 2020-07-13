Полицейские за выходные приостановили работу 143 развлекательных заведений, нарушавших карантин – МВД Украины

Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в Киеве, Сумской и Львовской областях, сообщает пресс-служба МВД Украины.

За минувшие выходные полиция приостановила работу 143 развлекательных заведений, которые нарушали карантин. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба МВД Украины.

Среди них – 42 ночных клуба и 101 заведение общественного питания.

По данным МВД, больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в Киеве (19 фактов), Сумской (17 фактов) и Львовской (11 нарушений) областях.

К проведению проверок были привлечены почти 800 полицейских, а также представители органов местного самоуправления и сотрудники территориальных подразделений Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что полицейские составили 102 административных протокола, из них 100 – по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей), еще два протокола – по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего).

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. 20 мая Кабинет Министров ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

Деятельность развлекательных заведений разрешена до 23.00.