Кабмин Украины ограничил работу развлекательных учреждений в период карантина

Кабинет Министров Украины решил, что развлекательные учреждения в период карантина не должны работать после 23.00.

Кабинет Министров Украины ограничил работу ночных развлекательных учреждений на период карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Такое решение было принято на заседании правительства 8 июля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы все видели на видео, как работают [ночные клубы], им ничего не мешает. В то же время для учреждений культуры, в том числе театров, существуют ограничения... рассадка шахматкой и так далее. Этими изменениями эта проблема решается: ночные развлекательные заведения не смогут работать после 23.00, а культурные учреждения вместо этого смогут работать до 23.00 при условии выполнения четких правил и ограничений", – заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который представлял проект постановления.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414, умерли 1306 человек.