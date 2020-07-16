Авиакомпания LOT возобновила рейсы между Украиной и Польшей

Первые рейсы авиаперевозчика LOT между Украиной и Польшей после приостановки из-за пандемии коронавируса состоялись 15 июля.

Регулярные пассажирские авиарейсы в Польше были приостановлены в середине марта Фото: depositphotos.com

Крупнейший польский авиаперевозчик LOT возобновил первые рейсы между Украиной и Польшей по направлению Варшава – Львов – Варшава. Об этом 15 июля в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что сейчас поездки в Польшу разрешены только для иностранцев, дипломатов, граждан Украины, имеющих действительные рабочие/учебные контракты, вид на жительство в ЕС, моряков, направляющихся на корабль, и украинцев, которые транзитом следуют через ЕС.

Криклий выразил надежду, что скоро рейсами смогут воспользоваться и туристы.