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Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной

В обновленный "красный" список стран, из которых Австрия не будет принимать авиарейсы, вошли 18 стран. Также продлили запрет на авиасообщение с Украиной.

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С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение
С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение
Фото: depositphotos.com

Правительство Австрии расширило "красный" список стран, рейсы из которых временно не будут принимать, и приняло решение продлить запрет на авиасообщение с Украиной. Об этом 14 июля сообщает Wiener Zeitung.

Обновленный "красный" список состоит из 18 стран, а с итальянского региона Ломбардии с 16 июля снимут запрет. Ранее Австрия вводила запрет на полеты из восьми стран и Ломбардии. 

Под ограничение попали перелеты из всех стран Западных Балкан, Болгарии, Румынии, Молдовы и Египта. До конца июля будут отменены рейсы из Белграда, Бухареста, Каира, Подгорицы, Сараево, Сибиу, Скопье, Софии, Тираны и Варны.

Под запретом, как и было ранее, остались: Беларусь, Китай, Великобритания, Иран, Португалия, Россия, Швеция и Украина. Рейсы из этих стран выполняются только в качестве исключений.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта. Сообщалось, что он будет действовать, предположительно, до 1 июля, однако в этот день сняли ограничение только для 15 стран. Украина в этот список не вошла.  Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

30 июня сообщалось, что министерство здравоохранения Австрии продлило запрет на выполнение авиарейсов из восьми стран, в том числе из Украины, до 15 июля.

Теги: Украина, Австрия, правительство, авиасообщение
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