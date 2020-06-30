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Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины

Министерство здравоохранения Австрии продлило запрет на выполнение авиарейсов из восьми стран, в том числе из Украины, до 15 июля.

Как сообщает австрийское издание Der Standard, решение было принято вечером 29 июня в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в этих странах. Как минимум до 15 июля аэропорты Австрии не будут принимать самолеты из Беларуси, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, России, Швеции, Украины, а также итальянского региона Ломбардия.

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