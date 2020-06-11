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Авиакомпании могут отложить возобновление регулярных авиарейсов из Украины в ЕС до конца июня – посол

Вопрос открытия внешних границ Евросоюза и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня, заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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Авиасообщение прервано из-за пандемии коронавируса
Авиасообщение прервано из-за пандемии коронавируса
Фото: depositphotos.com

Авиакомпании могут отложить возобновление регулярных авиарейсов из Украины в ЕС до конца июня, сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня – придется еще подождать", – отметил он.

Дипломат добавил, что правила въезда для украинцев в Австрию на автомобиле остаются без изменений: туда могут въезжать граждане Украины, имеющие на руках подтверждение цели поездки (работа, лечение или воссоединение семьи), согласованное с посольством Австрии в Украине.

https://www.facebook.com/o.scherba/posts/10220607397627701

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта и будет действовать, предположительно, до 1 июля (точное решение должно быть принято позже в этом месяце). Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня должно возобновиться внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

В конце мая Щерба говорил, что авиасообщение между Украиной и Австрией могут возобновить после 23 июня.

Теги: Украина, Австрия, граница, авиарейсы, Александр Щерба, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус, границы
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