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Нидерланды выделят €3,4 млрд на поддержку национального авиаперевозчика KLM

Правительство Нидерландов намерено предоставить финансовую помощь в размере €3,4 млрд национальной авиакомпании KLM для поддержки в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и сокращения авиарейсов.

Министр финансов страны Вопке Хукстра заявил, что пакет финпомощи состоит из кредита в размере €1 млрд и кредитных гарантий на €2,4 млрд, пишет Associated Press. В обмен на правительственную помощь авиакомпания должна сократить расходы на 15%, повысить устойчивость авиакомпании и сократить количество ночных рейсов из аэропорта Схипхол (Амстердам). Хукстра признал, что требование о сокращении расходов неизбежно приведет к увольнению сотрудников авиакомпании.

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