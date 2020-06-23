Украинская авиакомпания SkyUp объявила о возобновлении внутренних рейсов

Украинская авиакомпания SkyUp 23 июня сообщила о "постепенном восстановлении полетной программы".

В сообщении пресс-службы авиаперевозчика сказано, что первые рейсы будут запущены в конце текущей недели.

В частности, с 26 июня откроются два рейса из Киева – в Одессу и Львов. С 29 июня из столицы можно будет вылететь в Харьков и Запорожье.

"Новинкой сезона станет расширение программы межрегиональных полетов: в июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном", – отметили в авиакомпании.

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